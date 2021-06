Heidi Klum (48) könnte mit ihren Ehemann Tom Kaulitz (31) wohl kaum glücklicher sein! 2019 heiratete die Moderatorin den Gitarristen der Band Tokio Hotel. Seitdem teilt die Beauty regelmäßig süße Fotos von sich und ihrem Liebsten. Auch Heidis vier Kinder scheinen den langhaarigen Musiker zu mögen, wie die TV-Größe in der Vergangenheit schon mehrfach betonte. Deswegen widmete sie ihrem Schatz nun bereits zum zweiten Mal einen Post zum Vatertag.

Auch wenn der Vatertag in Deutschland bereits am 13. Mai gefeiert wurde, ist er in Heidis Wahlheimat, den USA, erst heute dran. Zu diesem Anlass teilte die 48-Jährige ein Video in ihrem Instagram-Feed. Darin zu sehen waren Tom und Heidis jüngste Tochter Lou (11) beim Buddeln am Sandstrand, als auch die Entertainerin selbst – oben ohne. Daran dürften ihre Follower mittlerweile fast schon gewöhnt sein: In letzter Zeit gab es auf Heidis Profil nämlich häufiger nackte Haut zu sehen. Unter den Post schrieb sie: "Wir lieben dich, Tom."

Schon zum deutschen Vatertag hatte die Jurorin ihrem Tom einen Beitrag gewidmet. Damals teilte sie ein Foto der ganzen Familie und schrieb: "Wir sind so dankbar, dass du Teil unseres Lebens bist." Obwohl der Gitarrist nicht der leibliche Vater von Heidis Kindern ist, scheint er sich so liebevoll um sie zu kümmern, dass die TV-Bekanntheit ihm gleich zweimal öffentlich zum Vatertag gratuliert.

Instagram / heidiklum Heidi Klum macht ein Selfie-Video mit Tom und ihrer Tochter Lou

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juni 2021

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit ihren Kindern

