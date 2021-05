Süße Worte von Heidi Klum (47) an ihren Tom Kaulitz (31)! Seit über drei Jahren sind das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist bereits ein Paar, seit Sommer 2019 auch verheiratet. Die Turteltauben verbringen ihre Zeit aber nicht nur in trauter Zweisamkeit, Heidi brachte vier Kinder mit in die Ehe. Immer wieder schwärmt die Beauty davon, wie gut Tom sich mit Leni (17), Johan (14), Lou (11) und Henry (15) versteht. Im Namen ihrer Kids gratulierte Heidi dem Musiker daher nun zum Vatertag.

Auf Instagram teilte die 47-Jährige ein Foto ihrer Familie. Gemeinsam mit Tom und ihren vier Kindern posiert die Germany's next Topmodel-Gastgeberin darauf am Strand. Dazu richtete sie liebevolle Worte an ihren 31-jährigen Ehemann: "Wir sind so dankbar, dass du Teil unseres Lebens bist. Deswegen nutzen wir den heutigen Vatertag, um dich zu feiern." Dazu ergänzte sie den Hashtag #happyfathersday.

Tom und Heidi wünschen sich auch ein gemeinsames Kind. Zuletzt äußerte die Blondine im vergangenen Sommer, dass sie sich eine erneute Schwangerschaft vorstellen könnte. "Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines", gab sie bei America's Got Talent preis.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum, ihre Kinder und Tom Kaulitz am Checkpoint Charlie in Berlin, 2019

Instagram / heidiklum Bill Kaulitz, Heidi Klum, Tom Kaulitz und Heidis Kinder im November 2019

