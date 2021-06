Heidi Klum (48) genießt eine Auszeit mit ihrem Mann Tom Kaulitz (31)! Das Model und der Tokio Hotel-Star lassen keine Gelegenheit ungenutzt, um ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben zu lassen: So zeigten sich die beiden beispielsweise schon nackt beim Singen unter der Dusche. In einem neuen Turtel-Post präsentieren sich die beiden nun beinahe erneut im Adam-und-Eva-Kostüm: Sie ließen ihre Oberteile nämlich im Schrank!

Am Donnerstag teilte Heidi ein Instagram-Foto, das ausdrücken soll, wie schwer verliebt sie in ihren Tom ist: Sie und der Musiker geben sich darauf nämlich vor einem romantischen Sonnenuntergang einen zärtlichen Kuss und Formen mit ihren Händen passen dazu ein Herz. Das Bild dürfte darüber hinaus aber auch den männlichen Fans der Blondine einheizen: Sie ist darauf nämlich erneut oben ohne zu sehen. Ihre Nippel verdeckt die 48-Jährige allerdings mit ihrer freien Hand.

Erst am Dienstag hatte Heidi einen sexy Schnappschuss veröffentlicht. Pünktlich zum ersten EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft hatte sich die Beauty in einem ultraknappen Trikot des Teams gezeigt. Ihr Top war so kurz, dass bei ihr Underboob-Alarm geherrscht hatte. "Viel Glück heute Abend, Deutschland!", hatte sie zu ihrem Post geschrieben.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020

Getty Images Heidi Klum im Mai 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum im sexy Deutschland-Dress

