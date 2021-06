So süß gratuliert Laura Müller (20) ihrem Michael Wendler (48) zum ersten Hochzeitstag. Der umstrittene Schlagerstar und die Influencerin haben sich vor genau einem Jahr das Jawort gegeben. Im Netz feierte Laura diesen Meilenstein mit gleich zwei emotionalen Posts: "Ich liebe es, deine Frau zu sein! [...] Jeden Abend mit dir einschlafen, jeden Morgen wieder gemeinsam aufwachen – so wünsche ich es mir mein ganzes Leben lang!", heißt es in ihrem Hochzeitstags-Post auf Instagram.

