Vor wenigen Momenten gaben Michael Wendler (47) und seine Partnerin Laura (19) völlig überraschend bekannt: Das polarisierende Mehrgenerationenpaar hat tatsächlich geheiratet! Nur einen Tag, nachdem sie ihre Ehe eingereicht hatten, gaben sie sich am Freitagmittag nun ganz privat standesamtlich in Florida das Jawort. Noch in diesem Sommer soll dann die große Hochzeit folgen, die auch im TV übertragen wird. Offenbar wollte Laura sich den großen Auftritt in Weiß bis dahin aufsparen, denn: Die 19-Jährige heiratete ihren Michael ganz in Schwarz!

Via Instagram teilte Laura, die seit heute den Nachnamen Norberg trägt, jetzt erste Schnappschüsse von ihrem großen Tag. Das Playboy-Model entschied sich für ihr erstes Jawort offenbar gegen den typischen Hochzeits-Look – und stattdessen für ein elegantes Party-Outfit! Die Influencerin wählte ein schwarzes schulterfreies Cocktailkleid mit auffälligen Volants – ihr Make-up hingegen war schlicht gehalten, auch ihre Haare trug sie einfach offen. Lauras Gatte war passend dazu in einen schlichten schwarzen Anzug gekleidet.

Doch die wohl spannendste Frage: Wie sehen die Eheringe aus? Wenn man auf den Bildern ganz genau hinsieht, erkannt man, dass Laura nun ein weiteres Schmuckstück an ihrer linken Hand trägt: Über ihrem auffälligen Verlobungs-Klunker steckt offenbar ein schlichtes Diamantenband. Michas Ring scheint ebenfalls ein schlichter Ring aus Edelmetall zu sein, nur eben ohne Steinchen. Was sagt ihr zu Lauras Kleid? Stimmt ab!

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020 in Hürth

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020



