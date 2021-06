Chethrin Schulze (29) ist wieder auf der Suche nach ihrem Traummann! Im Jahr 2017 nahm das Reality-TV-Sternchen an der Dating-Reality-Show Love Island teil. Doch ihr Liebesglück fand sie in ihrem damaligen TV-Partner Mike Heiter (29) nicht. Jetzt geht die Beauty wieder vor den Augen der Zuschauer auf die Suche nach Mr. Right. In der neuen Sat.1-Datingshow "Mein Date, mein bester Freund & ich" wird sie dafür von ihrem besten Freund Patrick unterstützt: Doch wie soll Chethrins Traummann laut Patrick eigentlich ticken?

"Er sollte auf jeden Fall bodenständig sein und ihr auf Augenhöhe begegnen", erzählt Chethrins bester Freund im Sat.1-Interview, wie der Traummann der Influencerin gestrickt sein soll. Für das neue Datingformat "Mein Date, mein bester Freund & ich" steht der Make-up-Artist seiner Freundin mit Rat und Tat zu Seite, wenn sie auf Dates einen potenziellen Partner kennenlernt. Dabei weiß der Stylist glücklicherweise schon ganz genau, welchen Typ Mann er an Chethrins Seite sieht.

"Er sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall dominanter sein als sie. Sie ist eine dominante Frau und braucht jemanden, der sich durchsetzen kann", erklärt Patrick. Und Chethrin weiß offenbar, dass sie ihrem besten Freund in Sachen Männerwahl voll und ganz vertrauen kann, denn er hat schon die eine oder andere Männergeschichte von ihr mitbekommen. "Er passt gerne auf mich auf und schaut, dass ich mich nicht veräppeln lasse", stellt Chethrin klar.

"Mein Date, mein bester Freund & Ich" – ab 5. Juli 2021, immer montags, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Sat.1/ Richard Hübner Die Kandidaten von "Mein Date, mein bester Freund & ich"

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Juni 2021

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im April 2021

