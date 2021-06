Sind diese beiden jetzt das neue Traumpaar von Hollywood? Schon 2019 hatte es Gerüchte über das Liebesleben von Adrien Brody (48) gegeben: Angeblich sei der Schauspieler frisch verliebt – und zwar in Georgina Chapman (45), die Ex-Frau des verurteilten Star-Regisseurs Harvey Weinstein (69). Wie genau der Beziehungsstatus der beiden ist, war bisher unklar. Doch jetzt bestätigten Adrien und Georgina ihre Liebe offenbar mit einem ersten öffentlichen Auftritt!

Aktuelle Fotos einer Filmpremiere des Tribeca Festivals zeigen die beiden endlich offiziell als Paar. Ganz lässig posierten die beiden am Samstagabend nebeneinander auf dem roten Teppich – Georgina hat sich bei dem "Der Pianist"-Darsteller eingehakt und strahlt glücklich in die Kamera. Auch Adrien wirkt total entspannt und happy mit der neuen Frau an seiner Seite.

Für Georgina ist es die erste Romanze nach der Trennung von ihrem Ex-Gatten. Die Britin hatte den Filmemacher 2017 verlassen, nachdem zahlreiche Frauen ihn des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt hatten. "Die Sorge um meine kleinen Kinder hat im Moment erste Priorität!", erklärte Georgina damals.

Getty Images Georgina Chapman

Getty Images Adrien Brody und Georgina Chapman, Juni 2021

Getty Images Harvey Weinstein und Georgina Chapman 2017

