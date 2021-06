Jetzt starten sie in ihr Leben als Model! Luca Vanak und ihre Mitstreiterinnen Yasmin Boulagh (19) und Finalistin Dascha Carriero (21) kämpften in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel um den Titel. Obwohl keine von ihnen die Castingshow gewinnen konnte, ist ihre Anwesenheit auf dem roten beziehungsweise grünen Teppich gefragt! Bei den Green Awards stellten sich die Nachwuchsmodels dem Blitzlichtgewitter – und machten dabei einen durchweg professionellen Eindruck!

Für die Zweitplatzierte Dascha, die fleißig an ihrer Karriere schraubt, war es sogar bereits das zweite Carpet-Event. Luca und Yasmin feierten hingegen ihr Debüt: Mit bodenlanger Abendgarderobe in dezenten Farben schwebten die Ex-GNTM-Teilnehmerinnen über den Teppich. Die Aufmerksamkeit der anwesenden Fotografen war ihnen dabei sicher: Diesem Auftirtt werden sicherlich noch viele folgen!

Alle drei Mädels schafften es in die heißbegehrte Top 10 der gerade abgelaufenen GNTM-Staffel: Während Luca auf Rang acht landete, war für Yasmin sogar der sechste Platz drin. Für das große Finale in Berlin reichte es aber nur bei Curvy-Kandidatin Dascha.

Getty Images Yasmin Boulagh im Sommer 2018 in Berlin

Getty Images Luca Vanak und Dascha Carriero bei den Green Awards 2021

Getty Images Yasmin Boulagh, Luca Vanak und Dascha Carriero bei den Green Awards 2021 in Berlin

