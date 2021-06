Woher kennen Alex Mariah und Farina Opoku alias Novalanalove (30) sich eigentlich? Diese Frage haben sich ihre Fans bestimmt schon gestellt! Die erfolgreiche Influencerin wurde im Rahmen der letzten Germany's next Topmodel-Staffel nämlich als gute Freundin der Siegerin vorgestellt – Farina hat Alex sogar live im Finale angefeuert! Doch wie sind die beiden Freundinnen geworden? Diese Story gibt nun Aufschluss: Alex kümmert sich schon seit Jahren um die Finanzen von Farina!

Das enthüllte Social-Media-Profi Ann-Katrin Schmitz, die unter anderem das Management von Novalanalove übernommen hat, jetzt in ihrem Podcast "Baby got Business" – wo die 23-Jährige auch zu Gast war. "Das droppen wir jetzt einfach mal: Alex weiß hier alles und macht seit sechs Jahren unsere Buchhaltung!", verriet die Influencer-Managerin. "Ich glaube, da bist du schon durch eine gute Schule gegangen – du weißt, was du da tust", schwärmte Ann-Katrin weiter.

Das sieht Alex ganz genauso: "Ja, für mich ist das total super!" Auch für die Abrechnung ihrer eigenen Model- und Influencer-Jobs sei das perfekt: "Meine Buchhaltung ist seit dem ersten Tag einfach on point", betont die Studentin. Wusstet ihr, dass die GNTM-Siegerin ein kleines Zahlengenie ist? Stimmt ab!

