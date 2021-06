Alex Mariah wollte bei Germany's next Topmodel vor allem eine gute Zeit haben! Die schöne Brünette wurde dieses Jahr von Chefjurorin Heidi Klum (48) zur Siegerin gekürt. Doch die Reise bis zum großen Finale war nicht immer einfach. Monatelang waren die Modelanwärterinnen von ihren Familien und Freunden getrennt und mussten unterschiedliche Challenges bewältigen. Doch eines war Alex dabei im Gegensatz zu ihren Konkurrentinnen immer besonders wichtig: Spaß zu haben!

Im Baby got Business-Podcast teilte Alex sogar ihre Auffassung, dass sie als Einzige den Spaßfaktor bei GNTM nicht zu kurz kommen ließ. "Ich war somit die Einzige, die den Anspruch daran hatte, Spaß daran zu haben. Ich war nicht das Mädchen, das es so ernst genommen hat, wie andere", gab die Laufstegschönheit zu verstehen. Ihre Teilnahme an dem TV-Castingformat habe sie in erster Linie mit einer Jobperspektive verbunden, was ihr vor allem Spaß bereiten sollte.

Dadurch sei Alex "mit einer stärkeren Gelassenheit" an die Sache herangegangen als ihre Konkurrentinnen. Ihre ehemaligen Mitstreiterinnen beschrieb die GNTM-Gewinnerin sogar als zu "verbissen". "Das hat man richtig gemerkt", ließ Alex ihre Zeit bei der Castingshow Revue passieren.

Anzeige

OHLENBOSTEL,GUIDO, Actionpress Heidi Klum beim GNTM-Finale 2011

Anzeige

Instagram / alex_mariah.gntm.2021 Romina Palm und Alex Mariah Peter

Anzeige

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, GNTM-Gewinnerin 2021

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass nur Siegerin Alex bei GNTM offenbar den Spaß in den Vordergrund stellte? Ja, ich finde, das hat man ihr auch angemerkt. Nee, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de