James Michael Tyler (59) macht traurige Nachrichten öffentlich. Der US-Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle als Gunter in der beliebten Serie Friends berühmt. Auch bei dem kürzlich erschienen Wiedervereinigungsspecial der Sitcom "Friends: The Reunion" war der Schauspieler dabei. Wochen nach der Ausstrahlung gibt der 59-Jährige nun aber ein sehr trauriges Update: Ihm wurde Prostatakrebs diagnostiziert – und er spürt bereits körperliche Auswirkungen.

Seit drei Jahren kämpft James gegen die Krankheit, wie er gegenüber Today offenbart. "Mir wurde fortgeschrittener Prostatakrebs diagnostiziert, der bis in meine Knochen gestreut hat", erklärt er. Auch in der Wirbelsäule seien Wucherungen gefunden worden. "Es ist im vierten Stadium. Die letzte Stufe bei Krebs. Also, am Ende wird es mich vielleicht erwischen, weißt du", schildert der TV-Darsteller – und verliert selbst in dieser Situation nicht den Humor.

Derzeit unterzieht sich James einer Chemotherapie. Seitdem die Krankheit bei ihm festgestellt worden sei, hätte sie bei ihm bereits zu Einschränkungen geführt. Aufgrund der Ausbreitung bis in die Knochen ist der untere Teil seines Körpers gelähmt. Aktuelle Aufnahmen zeigen den US-Amerikaner im Rollstuhl.

