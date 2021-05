Zum Wiedersehen gibt es ein Star-Aufgebot der Extraklasse! Die Fans haben lange auf Friends: The Reunion – dem großen Wiedervereinigungsspezial mit allen Friends-Charakteren – gewartet. Nun ist es nun endlich so weit und Abonnenten der Streamingplattform Sky können die entsprechende Folge am 27. Mai zeitgleich mit der Weltpremiere auf dem US-amerikanischen Pay-TV-Sender HBO anschauen. Neben der originalen Besetzung trumpft das Spezial aber auch mit einer stattlichen Zahl an prominenten Gesichtern auf. Auf welche Gaststars dürfen sich die Serien-Fans freuen?

Selbstverständlich kommt die Reunion nicht ohne den Cast aus, der zehn Jahre lang die "Friends"-Familie darstellte. Gemeint sind natürlich Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), Matthew Perry (51) und David Schwimmer (54). Zudem kehren einige Prominente zurück, die in der Serie schon mal eine Gastrolle übernommen hatten. So gibt es beispielsweise ein Wiedersehen mit Fan-Liebling Gunther alias James Michael Tyler (59) und auch mit Reese Witherspoon (45), die Rachels jüngere Schwester verkörperte.

Zudem treten namhafte Stars zum allerersten Mal in der Sitcom auf. So dürfen sich die Zuschauer auf den Auftritt von Lady Gaga (35) und Lisa Kudrow freuen. Gemeinsam werden sie Phoebes ikonischen Song "Smelly Cat" performen. Weitere VIPs, die erstmals bei "Friends" antreten, sind David Beckham (46), Justin Bieber (27), BTS, James Corden (42), Cindy Crawford (55), Cara Delevingne (28), Kit Harington (34), Mindy Kaling (41) – und so viel sei gesagt: Das waren noch längst nicht alle!

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

Getty Images Der "Friends"-Cast

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Pressefoto der Serie "Friends"

