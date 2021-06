Die Alm – Promischeiß und Edelweiß scheint nichts für schwache Nerven zu sein! Während die neue Staffel des Reality-TV-Formats in den Bergen am kommenden Donnerstag ihren Auftakt feiert, sind die Kandidaten mit dem Dreh bereits durch und wieder in ihrem gewohnten Umfeld. Neben Yonce Banks und Mirja du Mont (45) ist auch Ex- Are You The One?-Teilnehmer Aaron Hundhausen mit von der Partie – und der kam während der Aufzeichnung definitiv an seine körperlichen Grenzen!

"Ab dem zweiten Tag war mein Körper einfach nur am Zittern, weil einfach bestimmte Mängel da waren", verriet Aaron im Interview mit Promiflash. Zwar hätten Ernährungsexperten die Mengen der Lebensmittel genau berechnet, sodass es einem in der Berghütte an nichts mangeln dürfte, doch die Körper der Promis seien eben etwas anderes gewöhnt. "Wenn ich mir am Tag zehn Packungen Kinder Bueno reinfetze, dann ist das natürlich eine kleine Umstellung, auf einmal kein einziges Gramm Zucker zu haben", erklärte der Hottie.

"Es gab sehr wenig Essen und manchmal gab es sogar noch ein klein bisschen weniger als das", gab Aaron bereits vorab einen kleinen Einblick in die Lebensumstände in der Hütte. Seine Teilnahme bereue der 22-Jährige zwar nicht, für ihn steht allerdings fest: "Sagen wir mal, ohne Kameras und nur mit Freunden auf diese Alm, das würde ich nicht machen!"

Aaron Hundhausen, Influencer

Aaron Hundhausen, Flirtshow-Kandidat

Aaron Hundhausen, Reality-TV-Bekanntheit

