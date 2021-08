Siria Campanozzi (22) musste im Halbfinale von Die Alm eine harte Niederlage verkraften. Wochenlang kämpfte sich die Temptation Island-Bekanntheit in verschiedenen Challenges und Spielen in die Top vier. Kurz vorm Ziel scheiterten die Italienerin und Pornosternchen Vivian Schmitt im Spiel gegen Yonce Banks und Magdalena Brzeska (43). Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Freund Davide Tolone (22) nun von Sirias toller Leistung in der Reality-Show.

"Ich bin sehr stolz über ihre Leistung. Sie hat mehr gekämpft, als ich es ehrlich gesagt erwartet habe", gestand er gegenüber Promiflash. Für Siria war das Aus so kurz vor dem Finale eine herbe Enttäuschung. Auch Davide bemerkte ihren Ehrgeiz in der Sendung: "Man hat gesehen, dass sie auch dort ist, um zu gewinnen und nicht nur um eine schöne Zeit zu haben." Er betonte, dass er seiner Freundin geholfen hat, Kampfgeist zu haben. Seiner Meinung nach habe Siria wirklich immer ihr Bestes gegeben.

Nicht nur bei Davide kam der Auftritt des "Temptation Island"-Stars gut an. Siria erzählte Promiflash vom tollen Feedback ihrer Fans und wie viel Zuspruch sie bekommen hätte. Sie fügte dem hinzu: "Vor allem muss man auch bedenken, dass ich bei der letzten Show sehr viel Negatives einstecken musste, daher hat mich 'Die Alm' super gepusht vom Charakterlichen."

ProSieben/Benjamin Kis "Temptation Island"-Bekanntheit Siria Campanozzi bei "Die Alm"

TVNOW "#CoupleChallenge"-Kandidaten Siria und Davide

Instagram / siriacampanozzi Siria Campanozzi, TV-Star

