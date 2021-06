Romina Palm (22) gibt ehrliche Einblicke in ihr Privatleben. Die diesjährige Germany's next Topmodel-Finalistin begeistert ihre Community im Netz stets mit ihren Postings. So gibt es mal niedliche Pärchen-Pics mit ihrem Freund Stefano Zarrella (30) – aber auch megaheiße Bikini-Schnappschüsse am Strand von ihr zu sehen. Doch nun zeigte Romina, dass auch sie mit gewissen Problemen zu kämpfen hat und gab zu: Sie hat eine Essstörung.

Auf Instagram habe sie ihre Essstörung bereits in der Vergangenheit kurz angeschnitten, weswegen ihre Follower nun wohl mehr darüber wissen wollten. Daraufhin erzählte Romina ehrlich: "Ich bin gerade dabei, mir Hilfe zu holen und mich mit den Themen bewusst auseinanderzusetzen." Die 22-Jährige sei momentan zwar noch nicht bereit, ausführlicher darüber zu reden – jedoch scheint ihr der offene Umgang mit dem Thema trotzdem sehr wichtig zu sein.

"Ich weiß, wie vielen ich mit meiner Reichweite helfen kann und das motiviert mich", führte Romina weiter aus. Sie ist nicht die einzige Netz-Bekanntheit, die ihre Essstörung mit der Öffentlichkeit teilt. Auch die Fitness-Influencerin Sophia Thiel (26) gestand vor Kurzem erst, keine gesunde Beziehung zum Essen zu haben.

