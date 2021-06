Katherine Schwarzenegger (31) gibt seltene und supersüße Einblicke in ihre Beziehung mit Chris Pratt (42)! Die Autorin ist bereits seit Juni 2019 mit dem Guardians of the Galaxy-Star verheiratet. Private Fotos mit ihrem Hollywood-Hubby teilt sie allerdings nur selten im Netz. Zu Chris' 42. Geburtstag postet sie aber nun einen ganzen Stapel niedlicher Kuschel-Schnappschüsse – und widmete ihrem Chris zusätzlich unglaublich romantische Worte!

Insgesamt sieben Fotos präsentierte Katherine am Montagabend auf Instagram. Dazu verfasste sie diese liebevollen Zeilen: "Ich wünsche meinem Liebsten alles Gute zum Geburtstag. Du bist der unglaublichste Ehemann, ein liebevoller Vater, ein unterstützender Partner, der härteste Arbeiter (du arbeitest sogar an deinem Geburtstag), ein exzellenter Koch und noch so viel mehr!" Die 31-Jährige sei so dankbar, ihr Leben mit dem Hollywoodstar verbringen zu dürfen. "Ich liebe dich mehr als du ahnst", schloss sie den Post ab.

Die Fans sind von Katherines rührender Liebeserklärung in den Kommentaren hellauf begeistert. Chris selbst ist von den Worten der Mutter seiner Tochter sicherlich ebenfalls ganz ergriffen, er hinterließ bei dem romantischen Post aber nur einen bescheidenen Like. Die beiden US-Amerikaner sind bereits seit drei Jahren zusammen. Größtes Beziehungshighlight seit ihrer Hochzeit rund ein Jahr später war bisher aber die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Lyla Maria Schwarzenegger Pratt im August 2020.

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Instagram / katherineschwarzenegger Kuss-Selfie von Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

