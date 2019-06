Bei dieser Hochzeit kommen sogar die VIPs ins Schwärmen! Am Wochenende heiratete Jurassic World-Star Chris Pratt (39) seine Partnerin Katherine Schwarzenegger (29). Die Turteltauben gaben sich knapp fünf Monate nach der Verlobung mit einer Zeremonie im Grünen im kalifornischen Montecito das Jawort. Nur einen Tag nach der Trauung meldete sich das verliebte Ehepaar nun mit einem zuckersüßen Schnappschuss bei seinen Fans im Netz – und auch die Promis freuten sich in den Kommentaren mit Chris und Katherine!

Auf Instagram teilte Chris ein Foto, das die beiden kurz nach ihrer Vermählung zeigt. Überglücklich schlendern sie auf der Aufnahme Hand in Hand einen Weg entlang, während sie sich tief in die Augen blicken. Auch für die Stars und Sternchen ein willkommener Anlass, um ihre Glückwünsche zu äußern. "Unfassbar, alles Gute euch beiden", schrieb beispielsweise Priyanka Chopra (36). Auch "Guardians of the Galaxy"-Kollegin Zoe Saldana (40) hinterließ ihrem Kollegen liebe Worte: "Seid gesegnet, ihr zwei!" Die süßeste Nachricht kam aber wohl von Chris' Schwager Patrick Schwarzenegger (25). "Ich liebe dich, Bruder!", kommentierte er das Foto.

Die Liste der prominenten Gratulanten war allerdings noch viel länger! So posteten unter anderem auch Gwyneth Paltrow (46), Karen Gillan (31), James Gunn (48), Olivia Munn (38), Elizabeth Banks (45), Jason Momoa (39), Julianne Hough (30), Mandy Moore (35) sowie Ashley Graham (31) ihre besten Wünsche unter das Foto.

Instagram / prattprattpratt Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Patrick Schwarzenegger bei der Met Gala 2019

Getty Images Gwyneth Paltrow auf der Met Gala 2019

