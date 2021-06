Die neue Das Supertalent-Jury soll offenbar schön hochkarätig werden! Im März gab der Sender RTL überraschend bekannt, dass alle Juroren der Talentshow ausgetauscht werden – so auch TV-Legende Dieter Bohlen (67). Aber wer wird in seine Fußstapfen treten? Angeblich soll kein Geringerer als Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (36) einen Posten in der Jury angeboten bekommen haben – genau wie Entertainer Hape Kerkeling (56). Fehlt also theoretisch nur noch eine Frau: Angeblich soll auch Schauspielerin Veronica Ferres (56) für "Das Supertalent" angefragt worden sein!

Das will Bild aus RTL-Produktionskreisen erfahren haben: Demnach soll der Sender Veronica ein Angebot für die "Supertalent"-Jury gemacht haben – ob sie es annimmt oder nicht, ist wohl noch offen. Bisher hat die Frau von Die Höhle der Löwen-Investor Carsten Maschmeyer (62) sich nicht zu dem Gerücht geäußert.

Tatsächlich wäre "Das Supertalent" der erste große Jury-Job für die erfolgreiche Schauspielerin. Bisher saß sie nur in kleineren Gremien abseits vom TV wie beim Shocking Shorts Award oder dem Zurich Film Festival, wo sie über den deutschsprachigen Spielfilmwettbewerb gerichtet hat. Könntet ihr euch Veronica als "Supertalent"-Jurorin vorstellen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Schauspielerin Veronica Ferres

Getty Images Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres im November 2015 in Berlin

Getty Images Veronica Ferres im Juli 2019

