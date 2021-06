Pärchen-Pic-Offensive von Natascha Beil und Daniel Gielniak (29)! Vor wenigen Tagen gaben die einstige Love Island-Kandidatin und der ehemalige Die Bachelorette-Rosensammler von Melissa (25) bekannt, dass sie in einer Beziehung sind. Und zwar nicht erst seit gestern, die beiden sind schon seit vier Monaten zusammen. Jetzt möchten sie ihre Liebe nicht mehr geheimhalten oder verstecken. Die beiden Turteltauben veröffentlichten nun die ersten gemeinsamen Selfies auf ihren Social-Media-Accounts.

Auf ihrem jeweiligen Instagram-Account veröffentlichten Natascha und Daniel je ein erstes Bild von sich als Paar. "Die ganze Zeit über habe ich gehofft, jemanden wie dich kennenzulernen, und dann nach so vielen Jahren bist du endlich in mein Leben getreten. Ich hoffe auf eine unendliche Zukunft mit dir! Ich liebe dich", schwärmte der ehemalige TV-Rosensammler unter seinem Post von seiner Liebsten. Auf dem Schnappschuss der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin küssen sich die beiden sehr vertraut.

Natascha widmete ihrem Schatz ebenfalls liebreizende Zeilen. "Manchmal kommt ein Mensch ganz unerwartet in dein Leben und macht dich glücklicher als je zuvor. Jeder Tag mit dir ist wundervoll, mein Schatz", schrieb die TV-Bekanntheit unter ihrem Posting.

Daniel Gielniak und Natascha Beil

TV-Star Daniel Gielniak

Natascha Beil im Januar 2020

