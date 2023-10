Drama-Alarm? Das sind die neuen "Bachelor in Paradise"-Jungs

Diese Männer suchen bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. In der beliebten Datingshow starten alle Jahre wieder ehemalige Kandidaten aus Der Bachelor und Die Bachelorette einen neuen Versuch, im TV die große Liebe zu finden. Am 3. November geht eine brandneue Staffel an den Start und nun ist auch bekannt, wen Amor Paul Janke (42) bewirten darf: Das sind die Männer, die bei "Bachelor in Paradise" dabei sind!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal gibt der Sender die Jungs bekannt, die diesmal dabei sind. Unter anderem Adrian Alian (27) und Kaan, die in diesem Jahr bei der Bachelorette ihr Glück versuchten, sind Kandidaten. Aus der Staffel von 2021 schließt sich ihnen der 32-jährige Benedikt (33) an und aus der Season 2020 ist ebenfalls der Paderborner Daniel (31) mit dabei. Hinzu kommt Steffen, der 2022 versuchte, das Herz von Bachelorette Sharon Battiste (31) zu erobern.

Zu den Jungs stößt aber auch ein Kandidat, der in einer internationalen Version der Bachelorette teilnahm. Den deutschen Fans neu dürfte der 27-jährige Amir Hosseiny sein, denn er war 2023 in der Schweiz im TV zu sehen. Wie die meisten seiner Mitstreiter konnte er aber schon andere Fernseherfahrung machen – und nahm unter anderem bei Take Me Out und "Date My Mom".

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Kaan, Bachelorette-Kandidat 2023

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Benedikt Pfisterer

Anzeige

Instagram / daniel__gielniak TV-Bekanntheit Daniel Gielniak

RTL / Frank Beer Steffen Vogeno, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / amirhosseiny__ Amir Hosseiny, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de