Drei Mädels sind raus im Kampf um Irinas Herz. Princess Charming ging nun in die fünfte Runde – und auch dieses Mal war wieder einiges los. Während eines Gruppendates ging es mit dem Boot raus aufs Meer, Lou ergatterte sich das erste Übernachtungsdate und die Kandidatinnen Saskia und Iry hatten auf einmal nur noch Augen füreinander. Am Ende musste sich die Princess in der Ladies Night erneut entscheiden, welche Teilnehmerinnen immer noch Traumfrau-Potenzial haben!

Der erste Exit stand schon vorher fest: Saskia entschloss sich nach dem Kuss mit Iry freiwillig dazu, die Kuppelshow zu verlassen. "Vielen Dank für das ehrliche Gespräch heute und ich habe verstanden, dass du freiwillig gehen möchtest", verabschiedete sich Irina von der Berlinerin. Doch sie muss ihre Koffer nicht alleine packen – für Johanna reicht es nicht mehr. "Ich habe auch das Gefühl, dass es zwischen mir und Irina einfach nicht gefunkt hat", muss sich die Producerin eingestehen.

Als Drittes und Letztes muss Jana ihre Kette abgeben. "Wir hatten ein superschönes Einzeldate, aber tatsächlich ist die Verbindung zu den anderen einfach noch ein bisschen stärker", erklärt Irina. Mit ihrer Entscheidung hat die 26-Jährige bereits gerechnet, wie sie später offenbart: "Mein Gefühl hat es mir heute schon gesagt und mein Bauchgefühl täuscht mich nie."

