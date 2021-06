Am Donnerstag startet die dritte Staffel des beliebten Reality-TV-Klassikers Die Alm – und das dürfte ziemlich spannend werden: In der rustikalen Bleibe werden die zehn Promis um Vivian Schmitt (43) und Ioannis Amanatidis (31) immerhin wieder vor große Herausforderungen gestellt. Mit den anderen Teilnehmern in der Hütte zurechtzukommen, scheint ebenfalls keine einfache Aufgabe zu sein. Jetzt geriet Vivian am "Die Alm"-Set mit Katharina Eisenblut aneinander!

"Einmal ist Katharina abgehauen, einfach weggerannt", berichtete die Pornodarstellerin im Promiflash-Interview und beschrieb ihre Reaktion: "Das war einfach ein Kindergartenverhalten. Da bin ich auch sauer geworden und habe mich gefragt: 'Hey, was ist denn mit ihr los?'" Zwar wolle sie überhaupt nichts Schlechtes gegen Katharina sagen – immerhin sei sie vor Ort total nett zu ihr gewesen – aber ihr Verhalten in dieser Situation sei trotzdem völlig daneben.

Abgesehen von diesem Moment sei das Zusammenleben in der TV-Hütte aber sehr harmonisch. "Wir haben alle zusammengehalten", betonte die 43-Jährige und freute sich: "Das fand ich sehr geil, wir waren wirklich ein super eingespieltes Team." Ob sich dieser Zusammenhalt dann aber wirklich auch durch alle "Die Alm"-Folgen durchzieht, bleibt abzuwarten...

