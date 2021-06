Ist Kylie Jenner (23) und Travis Scotts (29) Reunion etwa nicht die einzige große Neuigkeit? Vergangene Woche bestätigte die Beauty-Unternehmerin, worauf bereits viele Fans sehnsüchtig gewartet hatten: Sie ist tatsächlich wieder mit Travis zusammen – dem Vater ihrer Tochter Stormi Webster (3). Ihren jüngsten Turtelfotos nach zu urteilen, scheinen die US-Stars glücklicher denn je miteinander zu sein. Ist der Grund dafür eventuell ein süßes Geheimnis? Ihre Fans vermuten, Kylie könnte wieder schwanger sein!

Diese Theorie stützt sich jedoch nicht auf verdächtige Fotos oder Andeutungen von Kylie – sondern einzig und allein auf die Tatsache, dass sie kürzlich Alkohol verweigert hat! Aufmerksame Zuschauer haben bemerkt, dass die 23-Jährige bei dem jüngsten Keeping up with the Kardashians-Reunionspecial als Einzige keinen Tequila-Shot getrunken hat, obwohl sie das Glas schon in der Hand hatte. Eingefleischte Fans wissen: Kylie sagt sonst nie "Nein" zu einem Gläschen Alkohol. Für viele Twitter-Nutzer ist der Fall klar: "Kylie trinkt keinen Shot? Sie muss schwanger sein!", lautet nur einer von vielen Tweets.

Doch selbst wenn die Halbschwester von Kim Kardashian (40) wirklich wieder schwanger sein sollte: Ihre Fans würden es vermutlich erst in einigen Monaten erfahren! Wir erinnern uns an ihre erste Schwangerschaft mit Stormi, die sie bis zum Schluss geheim gehalten hatte – um sich und ihr Baby zu schützen. Was glaubt ihr: Bekommt sie noch ein Kind mit Travis? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner

Anzeige

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner in Hollywood, Juni 2021

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de