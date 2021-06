Bei Kevin Jenewein und seiner Freundin Pia-Sophie Remmel geht offenbar alles Schlag auf Schlag! Im Mai machten der DSDS-Finalist der diesjährigen Staffel und seine einstige Konkurrentin überraschend öffentlich, dass sie sich am Set verliebt haben – und jetzt offiziell ein Paar sind. Nur anderthalb Monate später scheinen die Turteltauben vielleicht schon den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht zu haben: Haben Kevin und Pia haben sich etwa verlobt?

Via Instagram veröffentlichte der Sänger ein verdächtiges Foto: Hier sieht man die Hände des Paares, die zusammen einen Schlüssel halten. An Pias linkem Ringfinger funkelt ein äußerst auffälliger Klunker! Ist das etwa ein Verlobungsring? Diese Frage beantwortet Kevin zwar nicht in seiner Bildunterschrift – dennoch klingt sie zunächst verdächtig nach Liebes-News: "Ich hatte befürchtet, dass ich mich nicht mehr verlieben kann. Umso dankbarer bin ich, jemanden gefunden zu haben, der mir dieses Gefühl schenkt, von dem ich glaubte, es nie wieder fühlen zu dürfen", schwärmt der DSDS-Star. "Mit dir zusammen fühle ich mich stärker, als ich es jemals alleine war."

Liest man weiter, wird jedoch klar: Kevin und Pia verkünden hier offenbar "nur", dass sie ihre erste gemeinsame Wohnung beziehen! "Ich freue mich mit dir ein Nest zu bauen und als Team unsere Träume zu verwirklichen. #HomeSweetHome #Zusammenziehen" Doch trotz diesen eindeutigen Zeilen sind manche Fans nicht überzeugt, dass es sich bei dem Ring an Pias Finger nicht um einen Verlobungsring handelt! "Darf man gratulieren?" oder "Seid ihr verlobt oder nicht?", wundern sich zwei Abonnenten.

Anzeige

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

Anzeige

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

Anzeige

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel, DSDS-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de