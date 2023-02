Geht es im Lovesong von DSDS-Star Pia-Sophie um ihren Kevin?

Pia-Sophie Remmel und Kevin Jenewein sind nach wie vor ein Herz und eine Seele! Die beiden Nachwuchs-Musiker haben sich am Set der 18. Staffel von DSDS kennengelernt – und verliebt. Seit 2021 sind die zwei jetzt schon ein Paar. Inzwischen sind sie zusammengezogen und unterstützen einander bei ihren jeweiligen Karrieren. Apropos: Pia-Sophie bringt diesen Freitag ihre neue Single "Gib mir mehr" heraus, die offensichtlich ein Lovesong ist. Dreht sich das Lied um ihren Schatz Kevin?

Im Promiflash-Interview betont die Beauty jetzt: "Ich denke ja eh immer an Kevin, von daher passt der Song natürlich auch in unsere Kennenlernzeit." Und worum geht es genau in ihrem Track? "In meiner neuen Single 'Gib mir mehr' dreht es sich um den Moment, wenn man einen Menschen zum ersten Mal sieht – und sich einfach denkt, der könnte es sein, weil man sich magisch zueinander hingezogen fühlt." Weiter schwärmt Pia-Sophie: "Man malt sich im Kopf aus, was sein könnte und hat Schmetterlinge im Bauch. Ich finde, der Song versprüht einfach gute Laune, ist verspielt und macht hoffentlich Lust auf mehr!"

Wie ist denn der aktuelle Stand bei den beiden Turteltauben? Gibt es etwas Neues? "Wir haben ja jetzt ein Jahr in Köln zusammengewohnt und sind im Sommer dann zu Kevin ins Saarland gezogen, weil er seine Heimat vermisst und viele Termine dort hat." Im ersten Jahr ihrer Beziehung hätten sie sich "24/7" gesehen – und das sehr genossen. Doch da Pia-Sophie berufsbedingt aktuell viel in Nordrhein-Westfalen unterwegs sei, habe sie sich nun dort eine kleine Wohnung suchen müssen. "Wir sehen uns dadurch jetzt natürlich etwas weniger, aber das klappt genauso gut wie vorher und wenn wir uns nicht sehen, telefonieren wir halt nach wie vor stundenlang miteinander", verrät sie Promiflash.

Instagram / kevin.jenewein_official Pia-Sophie Remmel und Kevin Jenewein

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

Instagram / kevin.jenewein_official Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

