Dieses Pärchen-Outing war für so einige ziemlich überraschend! Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel hatten beide in der diesjährigen DSDS-Staffel mitgemacht und sich bis in die Liveshows gesungen. Dass die zwei mehr als gute Freunde sein könnten, hätte während der Show wohl niemand vermutet – im Mai verkündeten die beiden deshalb für viele wie aus dem Nichts, ein Paar zu sein. Auch ihren ehemaligen Mitstreiter Karl Jeroboan erstaunten die Liebes-News extrem!

"Das war so eine Überraschung! Ich dachte mir: 'Was? Wo, wann, wie ist etwas gelaufen? Wieso habe ich es nicht mitbekommen?'", erzählte der Sänger jetzt im Promiflash-Interview. Kevin hatte kürzlich verraten, dass er und Pia bereits vor den DSDS-Liveshows intensiven Kontakt aufgebaut hatten – auch das sei völlig an Karl vorbeigegangen: "Ich war aber sowieso in meiner eigenen Welt. Ich habe mich wirklich auf die Musik konzentriert. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, und als das rauskam, dachte ich so: 'Was? Kevin und Pia?'", erinnerte sich der "Where We Were"-Interpret.

Der DSDS-Finalist ist jedoch nicht der einzige, der erstaunt von den Neuigkeiten war – Sieger Jan-Marten Block (25) ging es da ganz ähnlich: "Ich war ziemlich überrascht davon, dass die beiden ein Paar sind. Ich wünsche den beiden nur das Beste der Welt, denn bei ihnen merkt man, dass sie wirklich ineinander verliebt sind", hatte er sich Ende Juni gegenüber Promiflash geäußert.

