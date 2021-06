Das TVNOW-Format Princess Charming kommt bei den Fans offenbar fantastisch an! In der queeren Kuppelshow sucht die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch auf der griechischen Insel Kreta aktuell nach ihrer Traumfrau: Dabei lernt sie die Kandidatinnen nicht nur bei actionreichen Gruppendates, sondern auch bei romantischen Einzeldates kennen. Und auf diese besonderen Momente müssen die Fans der Show nicht allzu lange verzichten: "Princess Charming" bekommt nämlich eine zweite Staffel!

Diese erfreuliche Nachricht gab RTL jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt: Aufgrund des großen Erfolgs der ersten Folgen sei beschlossen worden, "Princess Charming" um eine zweite Staffel zu verlängern. Und nicht nur das, denn die ersten Schritte sind offenbar auch schon in die Wege geleitet worden: Die neuen Folgen seien nämlich bereits bei der Produktionsfirma Seapoint Productions in Auftrag gegeben und sollen dann im Jahr 2022 ausgestrahlt werden.

Zusätzlich dazu habe auch das Casting für die zweite "Princess Charming"-Staffel schon begonnen: Demnach können sich Singlefrauen zwischen Mitte 20 und Ende 30 ab sofort für das aufregende Liebesabenteuer bewerben, um dann im besten Fall die große Liebe unter der Sonne Kretas zu finden.

Anzeige

TVNOW Die "Princess Charming"-Kandidatinnen und Irina Schlauch

Anzeige

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch, Princess Charming 2021

Anzeige

TVNOW / René Lohse Irina Schlauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de