Was für ein märchenhafter Anblick! Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (41) sorgte im vergangenen Jahr vor allem mit ihrem Gewichtsverlust für Schlagzeilen. Denn die Beauty hat knapp 30 Kilogramm abgenommen. Seitdem setzt sie ihre schlanke Linie immer wieder gekonnt in Szene und probiert sich stets an neuen Fashion Pieces. Nun begeisterte sie ihre Fans im Netz mit einem besonders eleganten Look: Denn Rebel posierte in einem rosafarbenen Abendkleid!

Dabei sieht sie laut ihren Followern auf Instagram wie eine Prinzessin aus. So kommentierte eine Nutzerin etwa: "Das gibt mir Dornröschen-Vibes." Rebel selbst scheint sich auch pudelwohl in der Robe zu fühlen. Total selbstbewusst schaut sie in die Kamera und setzt ihre schlanke Linie mal wieder gekonnt in Szene. Den Grund für die pompöse Aufmachung verriet die 40-Jährige in der Bildunterschrift.

Momentan steht Rebel nämlich für ihren Film "Senior Year", der nächstes Jahr veröffentlicht werden soll, vor der Kamera. In dem Streifen spielt sie eine beliebte Cheerleaderin, die aufgrund eines schweren Unfalls 20 Jahre ins Koma fällt. Nachdem sie aufgewacht ist, glaubt sie, immer noch ein Teenager zu sein und will nun ihren Abschlussball feiern – und zwar anscheinend in diesem wunderschönen Dress, welches sie auf dem Pic trägt.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Mai 2021

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juni 2021

