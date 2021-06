Läuten bei Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel bald tatsächlich die Hochzeitsglocken? Die beiden Sänger, die sich in der diesjährigen DSDS-Staffel kennengelernt haben, hatten sich erst Mitte Mai als Liebespaar geoutet und nur wenige Wochen später – am vergangenen Dienstag – verkündet, zusammenzuziehen. Dazu hatten sie ein Bild mit einem verdächtigen Klunker an Pias Ringfinger geteilt, das Fans vermuten ließ, die beiden seien verlobt. Gegenüber Promiflash verrät Kevin jetzt, ob er wirklich um Pias Hand angehalten hat!

"Der Ring war ein Geschenk von mir zu Pias 21. Geburtstag", erzählt der Ex-DSDS-Finalist in einem Promiflash-Interview. Er habe ihr das Schmuckstück allerdings nicht auf Knien überreicht: "Wir sind nicht verlobt", stellt er klar. Sie seien noch frisch zusammen – für die Zukunft schließe er eine Hochzeit aber nicht aus: "Aber so abwegig ist das nicht, wenn das Zusammenleben funktioniert", räumt er ein.

"Ich will keine Lebensabschnittsgefährtin, ich will die Eine und alles ist gerade 'einmalig'", freut sich Kevin. Für die Zukunft hoffe er, dass er und Pia eines Tages beide zur gleichen Zeit an dem Punkt sind, heiraten zu wollen – jetzt würden sie sich aber erst einmal darauf konzentrieren, sich "als Team" ihren Träumen zu nähern. Einen hat sich der Musiker bereits erfüllt: Am kommenden Freitag veröffentlicht er seine selbst komponierte Single "Bleibt für immer" – in dem dazugehörigen Musikvideo wird auch seine Freundin zu sehen sein!

Instagram / piaxsophie Kevin Jenewein und Pia-Sophie Remmel

Instagram / piaxsophie Pia-Sophie Remmel, Ex-GZSZ-Kandidatin

Instagram / kevin.jenewein_official Ex-DSDS-Finalist Kevin Jenewein

