Rafael van der Vaart (38) und seine Liebsten haben allen Grund zur Freude! Nach der Trennung von Sylvie Meis (43) fand der ehemalige Profifußballer mit Estavana Polman (28) 2013 eine neue Partnerin an seiner Seite. Nur vier Jahre später begrüßte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt – Töchterchen Jesslynn. Inzwischen ist die kleine Maus schon vier Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag gratulierte Papa Rafael jetzt mit ganz besonderen Zeilen!

"Alles Gute zum Geburtstag, meine kleine Prinzessin", teilte Rafael am Mittwoch via Instagram mit. Passend dazu veröffentlichte der Ex-Kicker eine Bildergalerie mit mehreren süßen Schnappschüssen des Mädchens – unter anderem auch eine Aufnahme, auf der Rafael einen dicken Schmatzer seines Nachwuchses auf die Backe gedrückt bekommt. "Du bringst so viel Freude in unser Leben. Ich liebe dich", schwärmte der stolze Vater.

Wie die Familie Jesslynns Ehrentag verbringen wird, behielten der 38-Jährige und seine Liebste bisher allerdings für sich. Doch wer weiß, vielleicht ist sogar Rafaels älterer Sohn Damian (15) mit von der Partie. Der Teenager und seine jüngere Halbschwester scheinen wie ein Herz und eine Seele aneinanderzuhängen.

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaarts Tochter Jesslynn

Instagram / rafaelvdvaart Rafael van der Vaart mit Töchterchen Jesslynn

Instagram / rafaelvdvaart Damian van der Vaart mit seiner Schwester Jesslynn

