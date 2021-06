Der öffentliche Rechtsstreit zwischen Britney Spears (39) und ihrem Vater Jamie Spears geht in eine weitere Runde. Am heutigen Mittwoch sollen die Verhandlungen um den Kampf ihrer umstrittenen Vormundschaft fortgesetzt werden. Seit ihrem öffentlichen Nervenzusammenbruch 2007 steht die "Piece Of Me"-Interpretin unter der Vormundschaft des 68-Jährigen. Britney fordert vor Gericht dessen Absetzung. Haben sich Vater und Tochter durch den Streit komplett entfremdet oder gibt es noch Hoffnung auf Versöhnung?

Eine Quelle, die in die Familienangelegenheiten eingeweiht sein soll, erklärte jetzt gegenüber Fox News: "Britneys Beziehung zu ihrem Vater ist kompliziert, aber ausbaufähig. Vor allem, wenn er wirklich den Wunsch hat, nicht mehr in ihrem Namen zu handeln und nur als Unterstützung und Resonanzboden für sie da sein will." Das Vater-Tochter-Duo hätte sich entfremdet, aber das läge nur an der Kontrolle, die er all die Jahre über sie gehabt hätte.

Jamie habe als eine Art Geschäftsführer des Familiengeschäfts rund um seine Tochter agiert, führte der Insider weiter aus. Wenn er bereitwillig die Vormundschaft über seine Tochter abgebe, könne es Hoffnung auf Versöhnung geben und sich die Dynamik ihrer Beziehung wieder bessern.

Rachpoot/MEGA Britney und Jamie Spears, 2008

Instagram / britneyspears Jamie, Lynn und Britney Spears

Instagram / britneyspears Britney Spears

