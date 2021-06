Was ist bloß los bei Fürstin Charlène (43)? Die Frau von Prinz Albert II. (63) kehrte Monaco schon vor Monaten den Rücken, um sich in Südafrika für den Tierschutz zu engagieren. Ursprünglich sollte sie schon im Mai zurück sein. Doch eine Infektion durchkreuzte ihre Reisepläne. Und auch Wochen nach ihrer Erkrankung hat sich Charlène noch immer nicht in den Flieger nach Monaco gesetzt. Die Royal-Fans sind deshalb beunruhigt.

Als klar war, dass Charlène vorerst nicht nach Hause kommen kann, reiste Albert gemeinsam mit den Zwillingen Gabriella (6) und Jacques (6) nach Afrika, um seine Frau zu besuchen. Noch Anfang Juni hatte die 43-Jährige auf Instagram ein Foto gepostet, das ihre Familie offenbar bei einer Safari zeigt und es liebevoll mit einem Herz-Emoji kommentiert. Und trotzdem: Als es für die drei zurück nach Hause ging, begleitete Charlène sie nicht. Klar, dass die Gerüchteküche nun brodelt.

Unter Netz-Beiträgen, die Albert und die Kinder bei Auftritten der vergangenen Monate zeigen, machen einige User ihrem Ärger Luft. "Ist Charlène kein Mitglied der Fürstenfamilie mehr? Ihre Pflichten scheinen sie jedenfalls nicht zu interessieren" oder "Charlène glänzt mal wieder mit Abwesenheit", schimpfen die Nutzer. Auch Trennungsspekulationen machen die Runde...

Facebook / Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco Fürstin Charlène mit Fürst Albert und ihren Kindern

Bratic,Hasan / ActionPress Fürstin Charlène beim Großen Preis von Abu Dhabi

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco in Berlin, September 2020

