Jetzt macht Britney Spears (39) ihrem Ärger Luft! Am Mittwoch fand in Los Angeles die Verhandlung um die umstrittene Vormundschaft statt, mit der ihr Vater seit 13 Jahren über jegliche Angelegenheiten der Pop-Prinzessin verfügen kann. Auf ihren Wunsch sagte die Sängerin virtuell persönlich gegen ihren Vater aus und wurde dabei sehr direkt: Britney will ihren Vater und ihr Management hinter Gittern sehen.

Laut People hatte die 39-Jährige gefordert, dass ihr Vater Jamie Spears "und jeder, der an dieser Vormundschaft beteiligt war und mein Management, das eine große Rolle bei meiner Bestrafung gespielt hat", für den Schaden, den sie ihr zugefügt haben, "im Gefängnis sein sollte". Mit ihrer eigenen Bestrafung meint die Sängerin offensichtlich die massiven Einschränkungen, die sie durch die Vormundschaft erdulden musste.

Die "Womanizer"-Interpretin möchte laut eigener Aussage ihre "Familie verklagen" und offenlegen, wie diese ihr geschadet hat. "Ich möchte in der Lage sein, gehört zu werden, denn was sie mir angetan haben, indem sie mich dazu brachten, dies so lange zu verschweigen, ist nicht gut für mein Herz", konkretisierte sie. Es beunruhige sie, dass man ihr gesagt habe, sie dürfe die Leute, die ihr das angetan haben, nicht bloßstellen.

Getty Images Britney Spears im Mai 2016

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears im Jahr 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears, Juli 2020

