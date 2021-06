Die Verbindung von Heidi Klum (48) und Tom Kaulitz (31) geht buchstäblich unter die Haut! Dass die Germany's next Topmodel-Chefjurorin und der Tokio Hotel-Gitarrist ineinander die große Liebe gefunden haben, dürfte mittlerweile den meisten Fans klar sein: Immerhin turteln sich die Eheleute regelmäßig durch die sozialen Medien und gewähren des Öfteren Einblicke in ihre Zweisamkeit. Doch hiervon wissen garantiert nur die wenigsten Supporter: Heidi trägt ein verstecktes Tattoo von Toms Namen auf der Haut!

Das süße Tintenkunstwerk präsentierte Heidi jetzt auf einem Instagram-Schnappschuss. Auf dem Foto steht die attraktive Blondine am Meer und hält einen herzförmigen Stein in der Hand – doch der absolute Hingucker auf der Aufnahme ist definitiv ihr Ringfinger: Denn auf ihrer Haut steht in filigranen Linien der Name ihres Gatten Tom geschrieben. Dabei zieht sich die romantische Tätowierung beinahe über die komplette Länge ihres Fingers.

Dabei ist das Tattoo bei Weitem nicht Heidis einziges Liebesbekenntnis, denn sie widmet ihrem Tom auch immer wieder süße Zeilen im Netz. Zu einem niedlichen Schwarz-Weiß-Foto aus dem gemeinsamen Urlaub verfasste sie beispielsweise jüngst eine Bildbeschreibung der besonderen Art – die 48-Jährige schwärmte: "Du zauberst mir jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht."

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klums Tattoo

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, Juni 2021

