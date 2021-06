Jetzt äußert sich auch Jamie Spears (68)! Am Mittwoch war es endlich so weit: Britney Spears (39) sagte persönlich vor Gericht aus, um gegen die Vormundschaft ihres Vaters vorzugehen. Dabei erhob die Pop-Prinzessin schwere Vorwürfe – und erklärte, dass sie in ihrer Vergangenheit schwer traumatisiert wurde. Ihr Vater soll sie unter anderem sogar zu Auftritten gezwungen haben! Nach Britneys Aussage meldete sich auch ihr Vormund zu Wort – und entschuldigte sich bei seiner Tochter.

Wie Daily Mail berichtet, hat der 68-Jährige nun ein offizielles Statement im Namen seiner Anwälte veröffentlichen lassen. Nachdem er jahrelang versichert hatte, stets in Britneys Interesse zu handeln, bat er die Mutter zweier Söhne nun um Verzeihung. In dem Schreiben wird betont, dass sie ihrem Vater viel bedeutet. "Es tut ihm leid, seine Tochter so leiden zu sehen. Mr. Spears liebt seine Tochter sehr", lauten die offiziellen Worte.

Für Jamie hat die Popikone während der Anhörung harte Worte gefunden. "Mein Vater und alle, die an dieser Vormundschaft beteiligt sind – einschließlich meines Managements – sollten im Gefängnis sein", forderte Britney gegenüber Richterin Brenda Penny. Und sie ging sogar noch weiter: "Er hat die Kontrolle, die er über mich hatte, geliebt – zu 1.000 Prozent."

Getty Images Britney Spears beim "The X Factor"-Finale in Los Angeles, 2012

Getty Images Jamie Spears, Britney Spears' Vater

Instagram / britneyspears Britney Spears im Mai 2021

