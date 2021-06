Florian Silbereisen (39) hat von seinem Glück offenbar erst nach allen anderen erfahren! Seit Tagen gibt es Gerüchte, dass der Schlagersänger nach seinem Gastauftritt 2020 fester Bestandteil der neuen DSDS-Jury werden könnte. Der Sender RTL soll bereits intensiv mit ihm verhandelt haben. Seit Mittwochabend ist es endlich offiziell: Neben Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) sitzt Florian tatsächlich in der DSDS-Jury – er selbst wusste zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nichts davon: Dass die Entscheidung final ist, erfuhr er erst aus den Medien!

Im Interview mit Bild erklärte der 39-Jährige, dass er mit der Gesamtsituation momentan noch etwas überfordert sei, da am Mittwoch alles so schnell ging: "Alle wussten Bescheid – nur einer nicht, nämlich ich." Denn während die neue Jury verkündet wurde, steckte er mit dem Auto im Münchner Feierabendverkehr. "Von daher habe ich erst in den Medien lesen und erfahren müssen, was auf mich zukommt", verriet der Ex von Helene Fischer (36).

Dennoch ist Florians Freude über seine neue Aufgabe riesengroß. "Für mich ist DSDS schon ab jetzt ein ganz besonderes und großes Abenteuer. Ich freue mich sehr auf meine Kollegin und meinen Kollegen in der Jury", verriet der Das Traumschiff-Kapitän gegenüber RTL. Er sei schon sehr gespannt auf das erste Zusammentreffen.

