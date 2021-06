Hat sich Renée Zellweger (52) etwa einen neuen Mann angelacht? In den vergangenen Jahren ist es im Liebesleben der Oscar-Preisträgerin ruhiger geworden. Noch vor einigen Jahren führte sie eine Beziehung mit dem Musiker Doyle Bramhall II (52). Doch schon seit Längerem gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Partnerschaft noch von Dauer ist. Stattdessen soll Renée nun frisch verliebt sein – in einen gerade erst geschiedenen Fernsehmoderator aus Großbritannien!

Das will das US-amerikanischen Online-Portal TMZ von einem Insider aus dem direkten Umfeld der Hollywood-Schönheit erfahren haben. Bei dem Mann, der offenbar Renées Herz erobert hat, handelt es sich um den britischen TV-Star Ant Anstead. Die beiden sollen sich bei gemeinsamen Dreharbeiten am Set der Discovery+-Show "Celebrity IOU Joyride" kennengelernt haben. In der Sendung helfen die Moderatoren Ant und Cristy Lee Promis dabei, ihre Liebsten mit einer Auto-Aufmotzung zu überraschen. Mittlerweile sollen sich Ant und Renée regelmäßig treffen.

Besonders interessant dabei: Der 42-jährige Brite hat gerade erst die Scheidung von seiner Ex-Frau Christina Anstead (37) hinter sich, mit der er zwei Jahre verheiratet war. Aus der Ehe ging im September 2019 noch ein gemeinsamer Sohn hervor. Bereits ein Jahr nach der Geburt beantragten sie die Annullierung ihrer Ehe – offiziell ist die Scheidung aber erst seit ein paar Tagen durch!

Getty Images Renée Zellweger in Los Angeles im April 2021

Getty Images Ant Anstead mit seiner Ex-Frau Christina Anstead im Juli 2019 in Beverly Hills

Getty Images Renée Zellweger bei den Oscars 2020

