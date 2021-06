Die Alm war Siria Campanozzi (21) anfangs gar kein Begriff! Am heutigen Donnerstag ist es endlich so weit: Nach zehn Jahren Pause kehrt das Reality-TV-Format mit einer neuen Staffel ins Fernsehen zurück. In einer Hütte in den Bergen müssen zehn prominente Kandidaten sich nicht nur verschiedenen Challenges stellen, sondern auch den Alltag unter altertümlichen Bedingungen samt Kühen, Hühnern und Co. überstehen – für Siria ein Konzept, von dem sie vorher noch nie gehört hatte!

"Ich kannte 'Die Alm' vorher tatsächlich gar nicht, da die ersten Staffeln im Jahr 2004 und 2011 ausgestrahlt wurden und ich da einfach noch sehr jung war", erzählte die ehemalige Temptation Island-Kandidatin im Promiflash-Interview. Nachdem sie sich über das Format informiert hatte, war sie begeistert: "Daher wollte ich mich unbedingt dieser Herausforderung stellen!"

Viel Zeit in eine mögliche Vorbereitung hat Siria aber offenbar nicht investiert. "Um beim Alm-Leben mit anpacken zu können, habe ich mir auf YouTube Videos angeschaut, wie man ein Huhn einfängt. Das hat mir aber natürlich nichts gebracht", scherzte die 21-Jährige. Damit allerdings nicht gleich nach dem Einzug der erste Hunger aufkommt, hat sich Siria vor Drehstart noch mal ordentlich den Bauch vollgeschlagen.

