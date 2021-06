Rebel Wilson (41) begeistert ihre Fans immer wieder aufs Neue! Die australische Schauspielerin präsentiert nur allzu gerne ihre verschiedenen Looks im Netz – besonders seit einigen Monaten. Das dürfte vermutlich mit ihrer krassen Gewichtsreduzierung zu tun haben: Denn die Beauty hat knapp 30 Kilogramm abgenommen und strahlt seither noch selbstbewusster in die Kamera. Nun zeigte sich Rebel sogar in einem mega-heißen Bodysuit!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige den Schnappschuss, mit dem sie ihre Follower mal wieder total begeistern konnte. So posiert Rebel mit zwei anderen Ladys in einem engen rosafarbenen Body, der ihre erschlankte Figur einfach perfekt in Szene setzt. "Du siehst so fit aus", merkte eine Userin an und schenkte ihr ein Kompliment. Wie hat sie es eigentlich geschafft, so viel abzunehmen?

In einem früheren Interview hatte Rebel erklärt, dass sie ihre Ernährung umgestellt habe und mittlerweile sehr proteinreich esse. Zudem bewege sie sich mehr: Die Pitch Perfect-Darstellerin habe moderates Gehen in ihre feste Routine eingebaut.

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson, Schauspielerin

Rebel Wilson im Juni 2021

