Die Hinweise häufen sich. Aktuell wird wieder einmal fleißig spekuliert, was genau zwischen Pietro Lombardi (29) und seiner vermeintlichen Ex Laura Maria Rypa (25) läuft. Nachdem eigentlich Schluss gewesen war, wurden sie zusammen mit Koffern am Düsseldorfer Flughafen gesichtet. Alles deutet derzeit auf ein Liebes-Comeback hin. Einem kurzen Video nach zu schließen, scheinen der Sänger und die Influencerin auch zusammen einen Strandtag genossen zu haben.

In seiner Instagram-Story filmt Pie zwei Freunde beim Schnorcheln. Neben seinem amüsierten Lachen vernehmen aufmerksame Follower auch eine weibliche Stimme im Hintergrund. Sonnt sich da etwa gerade Laura mit ihm am Meer? Blickt man auf ihren Account, erhärtet sich dieser Verdacht. Sie postet zur selben Zeit einen Boomerang, der sie im Badeoutfit zeigt – mit der Caption "Strandtag".

Ein Freund packte vor ein paar Tagen gegenüber Bild aus, was genau bei den Promis Phase sei: "Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen." Aktuell seien sie kein Paar – doch der Insider schließe eine Reunion nicht aus.

Promiflash Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am Düsseldorfer Flughafen am 21. Juni

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

