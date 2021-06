Wollen Pietro Lombardi (29) und seine Ex Laura Maria Rypa (25) es tatsächlich noch mal versuchen? Der Sänger und die Beauty sorgten bereits in der Vergangenheit mächtig für Schlagzeilen mit ihrer On-Off-Liebe. Im März schoss der einstige DSDS-Gewinner sogar noch gegen seine Ex: Er sei nur "Mittel zum Zweck" für die Influencerin gewesen. Doch das scheint mittlerweile wieder in Vergessenheit geraten zu sein – denn die einstigen Turteltauben sind gestern wohl gemeinsam in den Urlaub geflogen. Ein Insider will wissen, was wirklich zwischen Pietro und Laura geht!

Gegenüber Bild erklärte ein Freund nun: "Beide haben sich ausgesprochen und sich spontan entschieden, ein paar Tage wegzufliegen, um einfach mal zu schauen." Demnach sind Pietro und seine Verflossene momentan nicht zusammen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden: "Vielleicht kommen sie ja als Paar wieder", führte die Quelle fort.

Laura machte im Netz kein Geheimnis daraus, dass es für sie in den Urlaub geht. Ihren Reisepartner zeigte sie ihren Followern bisher aber noch nicht. Und auch auf Pietros Social-Media-Profil war bisher nichts von ihr zu sehen. Vielleicht wird sich das in den kommenden Tagen ändern.

Anzeige

Promiflash Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa am Düsseldorfer Flughafen am 21. Juni

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria und Pietro Lombardi im September 2020

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa in ihrem Travel-Outfit am 21. Juni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de