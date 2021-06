Was für ein Glanzauftritt von Lea Michele (34)! Die Schauspielerin ist im August 2020 zum ersten Mal Mama geworden. Sie und ihr Mann Zandy Reich wurden stolze Eltern eines kleinen Jungen, dem sie den Namen Ever Leo Reich gaben. Seitdem zeigte sich der Glee-Star bereits des Öfteren im Netz und gab auch Interviews, wie er in seinem neuen Mama-Alltag zurechtkommt. Jetzt ging die Brünette auch erstmals seit der Geburt ihres Sohnes wieder über einen roten Teppich.

Lea feierte ihre Red-Carpet-Rückkehr bei der Prom-Party von Alice + Olivia am vergangenen Donnerstag im Parrish Art Museum in Water Mill, New York. Für das Event des Fashionhauses hatte sich die Neu-Mama richtig herausgeputzt. Sie trug ein dunkelblaues, eng anliegendes Satinkleid – von Babypfunden keine Spur mehr. Die Feier war aber nicht nur etwas Besonderes, weil die Stimmgewalt das erste Mal seit knapp zehn Monaten wieder über einen Teppich flanierte. Sie traf dort auch auf die ehemalige US-Bachelorette-Teilnehmerin Tayshia Adams.

Wie sehr sich die 34-Jährige über die Begegnung mit dem Datingshowstar freute, drückte sie noch in der Nacht der Party in ihrer Instagram-Story aus: "Mein Bachelorette-Fangirl-Traummoment wird wahr, nachdem ich die wunderschöne Tayshia treffen durfte."

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Sohn Ever

ActionPress Lea Michele und Tayshia Adams bei einem Event im Juni 2021

Getty Images Lea Michele im Februar 2018 in Los Angeles

