Die einstige Glee-Darstellerin Lea Michele (34) und ihr Mann Zandy Reich schweben aktuell so richtig im Babyglück: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Schauspielerin und der Geschäftsmann zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seitdem hielt sich Lea in den sozialen Medien zwar weitestgehend bedeckt, ein paar wenige Blicke auf ihren neugeborenen Sohn Ever Leo gewährte sie ihren Netz-Fans dann aber doch. Ihre Community dürfte allerdings auch interessieren, wie es ihr nach der Geburt erging: Jetzt wurde die frischgebackene Mutter zum ersten Mal nach der Entbindung ihres Sohnes gesichtet!

Diese Paparazzifotos, die jetzt JustJared vorliegen, zeigen Lea und ihren Mann Zandy bei einem gemeinsamen Spaziergang im kalifornischen Küstenort Santa Monica am vergangenen Dienstag. Dabei scheinen die Eltern die kurze Auszeit so richtig zu genießen: Während des Ausflugs unterhielten sich die beiden nicht nur ausgelassen, Lea suchte auch bei ihrem Liebsten Halt und ließ dessen Arm beim Schlendern gar nicht mehr los.

Den Bummel genoss Lea in einem besonders legeren Outfit: Die 34-Jährige kombinierte ein rosafarbenes lockeres Tanktop zu schwarzen Leggings. Den sportlichen Look rundete sie mit Sneakern und einem Pferdeschwanz ab. Zandy entschied sich hingegen für einen schwarzen Kapuzenpullover, Shorts, Sneaker und eine lässige Baseballcap.

Getty Images Lea Michele und Zandy Reich, Oktober 2019

Instagram / leamichele Lea Michele im Februar 2020

Instagram / leamichele Lea Michele und ihr Mann Zandy Reich im Mai 2020

