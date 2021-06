Endlich wieder gute Nachrichten für alle GZSZ-Fans! Erst kürzlich gab Niklas Osterloh (32) bekannt, dass er die beliebte Vorabendserie vorübergehend verlassen wird. Auch Timur Ülker (31) nahm sich Anfang Mai eine Auszeit – und zwar für den Dreh seines eigenen Serien-Spin-offs "Nihat – Alles auf Anfang". Doch jetzt ist das Projekt im Kasten und der Schauspieler verkündet stolz: Er steht ab sofort wieder für GZSZ vor der Kamera.

"Ich hatte eine sehr aufregende Zeit mit neuen Kolleginnen und Kollegen bei Drehs in Hamburg und Berlin. Meine Rolle Nihat hat dabei sehr viel erlebt", erklärte der 31-Jährige in seiner Instagram-Story. Die Zuschauer müssen sich allerdings noch bis Herbst gedulden, denn erst dann werden die Folgen auf der Streaming-Plattform TVNow veröffentlicht. "Darauf freue ich mich schon jetzt, aber auch darüber, endlich wieder zurück am Set von GZSZ zu sein", betonte Timur weiter. Seit Donnerstag dreht er wieder im Filmpark Babelsberg.

Dass er wieder am Start ist, scheint auch seine Kollegen sehr zu freuen. Unter einem GZSZ-Beitrag, der sein Comeback verkündet, hagelte es liebe Kommentare. Iris Mareike Steen (29), die seine Serienfreundin Lilly spielt, schrieb: "Endlich ey" und fügte noch ein Herz-Emoji hinzu. Toni-Darstellerin Olivia Marei gab offen zu: "Haben dich vermisst!"

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Nihat (Timur Ülker) und Lilly (Iris Mareike Steen) in einer GZSZ-Szene

Anzeige

TVNOW / Florian Reick Timur Ülker, GZSZ-Star

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Timur Ülker und Iris Mareike Steen, GZSZ-Darsteller

Anzeige

Freut ihr euch auf den Start von Timurs Spin-off? Ja, total! Nein, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de