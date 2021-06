Wie lautet der Beziehungsstatus von Loris Karius (28)? Der Profikicker sorgte erst vor knapp zwei Wochen für einen waschechten Liebesskandal. Er wurde im Urlaub beim Fremdflirten mit einer Frau erwischt, obwohl er eigentlich noch mit Sophia Thomalla (31) liiert war. Damit war seine Trennung von der Are You The One?-Moderatorin auch öffentlich besiegelt. Doch wie ernst ist es dem Fußballer nun mit seiner neuen Flamme?

Diese Frage beantwortete er jetzt im Interview mit Bild: "Es wurde schon zu viel spekuliert in den letzten Tagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich in keiner Beziehung befinde." Offenbar ist die hübsche Brünette, mit der er turtelnd gesichtet wurde, also nicht seine feste Freundin. Dennoch verbringt sie nach wie vor Zeit mit dem Sportler. Erst kürzlich waren die zwei zusammen in Berlin unterwegs.

Dass Loris als Fußballprofi nun mit seinem Liebesleben Schlagzeilen generiert, ist ihm wohl unangenehm – genau wie die Tatsache, dass seine Ex durch die Medien von seinem Fremdflirt erfahren hat: "Es ist mir im Moment das Wichtigste, dass Sophias und meine Privatsphäre geschützt werden. Was passiert ist, war von mir nicht in Ordnung", betonte er.

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla, Juli 2019

MEGA Loris Karius mit einer Unbekannten in Mexiko

Getty Images Loris Karius im Ataturk International Airport in Istanbul

