Wie multitaskingfähig ist Florian Silbereisen (39)? Seit Mittwoch ist endlich bekannt, wer Dieter Bohlen (67) und Co. in der DSDS-Jury ablöst. Für viele Fans eher wenig überraschend: Auch Schlagerstar Florian gehört zu der neuen Besetzung. Dabei hat der TV-Star eigentlich alle Hände voll zu tun. Er moderiert nicht nur zahlreiche Musiksendungen für die öffentlich-rechtlichen Sender, sondern steht auch für Das Traumschiff vor der Kamera. Müssen die Zuschauer jetzt Angst haben, dass Florian seinen Kapitänsjob dort an den Nagel hängt?

"Das ist tatsächlich jetzt eine große Herausforderung, dass man diese Termine alle koordiniert. Im ZDF bin ich der Kapitän, bei RTL bin ich Juror und bei der ARD moderiere ich die großen Shows", erklärte der Schauspieler gegenüber Bild. Trotzdem hat er vor, auch in Zukunft in allen Bereichen tätig zu sein und plant bereits jetzt, wie er die Drehtage und Auftritte bestmöglich koordiniert. "Ich habe noch einen Vertrag, der muss jetzt erst mal erfüllt werden. Ich werde schon im Juli wieder an Bord gehen und drehen", betonte er.

Doch wie geht es im kommenden Jahr weiter? Laut dem 39-Jährigen arbeitet das Team derzeit noch an den letzten Szenen für die Weihnachts- und Neujahrsfolgen – aber ist er auch darüber hinaus Teil der Crew? Noch gibt sich Florian geheimnisvoll: "Jetzt machen wir erst mal eine Sache nach der anderen", äußerte er und freut sich zunächst auf die kommenden aufregenden Monate.

TVNOW / Stefan Gregorowius DSDS-Juror Florian Silbereisen

ZDF/Dirk Bartling Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

Thomas Burg/ Action Press Florian Silbereisen bei DSDS 2020

