Orlando Bloom (44) gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben! Der Fluch der Karibik-Star hält Privates gern unter Verschluss, vor allem, wenn es um seine Kinder geht. Im vergangenen Jahr wurden der Hottie und Sängerin Katie Perry Eltern einer Tochter – aber die süße Daisy ist nicht Orlandos einziges Kind. Seine Ex Miranda Kerr (38) und er sind seit 2011 Eltern des kleinen Flynn. Und wie ein neuer Schnappschuss zeigt, ist der gar nicht mehr ganz so klein!

Der Herr der Ringe-Darsteller teilte auf seinem Instagram-Account ein sehr idyllisches Bild. Bei einem gemütlichen Spaziergang halten sich Orlando, seine Verlobte Katie und der zehnjährige Flynn an den Händen. Alle, die den Dreikäsehoch bislang nur von alten Paparazzi-Aufnahmen kannten, dürften erstaunt sein: Orlandos Sohn reicht ihm mittlerweile schon fast bis zu den Schultern. Das süße Wort "Familienliebe" wählte der Dunkelhaarige als Bildunterschrift.

Katy Perry hat übrigens ein sehr gutes Verhältnis zu dem Erstgeborenen ihres Verlobten. In einem vergangenen Interview erklärte die "Hot N Cold"-Interpretin, dass der Umgang mit ihrem Stiefsohn sie sogar auf ihre Mutterrolle vorbereitet habe.

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom und sein Sohn Flynn, Juni 2021

Jason Kempin / Staff / Getty Images Orlando und Flynn Bloom im April 2014

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom im Juni 2021 in Venedig

