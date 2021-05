Olivia Munn (40) soll einen neuen Mann an ihrer Seite haben! Im vergangenen August machte die Schauspielerin überraschend die Trennung von ihrem Freund Tucker Roberts offiziell. Daraufhin dauerte es natürlich nicht lange, bis die Spekulationen um eine neue Liebe losgingen – sogar von einer angeblichen Verlobung war die Rede. Jetzt ist wieder von einem heißen Flirt die Rede: Olivia soll den Comedian John Mulaney (38) daten!

Das behauptet nun zumindest ein Insider gegenüber People. "Die Sache ist noch ganz frisch. Sie gehen es langsam an", betont die Quelle. Der Vertraute will ebenfalls wissen, wo die beiden sich kennengelernt haben: In einer Kirche in Los Angeles sollen zwischen Olivia und John erstmals die Funken gesprüht haben. Zugegeben: Die zwei würden wirklich ein hübsches Pärchen abgeben...

Tatsächlich würde das Timing von beiden Seiten passen! Auch John hat sich kürzlich für eine neue Liebe frei gemacht: Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Entertainer sich nach sechs Jahren Ehe von seiner Frau Annamarie scheiden lässt. Glaubt ihr den Gerüchten um Olivia und John? Stimmt in unserer Umfrage ab!

