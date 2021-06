Das "Explosiv"-Team hat ein neues Mitglied! Schon seit 1992 flimmert das RTL-Format regelmäßig über die deutschen Fernsehbildschirme – dabei informieren die Moderatorinnen Elena Bruhn, Leonie Koch und Sandra Kuhn (39) immer wieder über Schicksale und Geschichten aus dem Leben. Zwar verkündete RTL jüngst, dass Sandra den Job auf eigenen Wunsch an den Nagel hängt – doch qualifizierter Ersatz ist bereits gefunden: Jana Azizi moderiert nämlich schon bald "Explosiv"!

Diese Nachricht gab RTL jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Demnach beginne Jana ihren neuen Job schon am 2. August – und auf diesen Tag freut sie sich schon so richtig. "Die Sendung Explosiv begleitet mich schon seit meiner Kindheit und ich freue mich riesig, dass ich jetzt täglich gemeinsam mit dem Team den Zuschauerinnen und Zuschauern die emotionalen und packenden Geschichten nahebringen darf", schwärmte die Moderatorin. Zusätzlich starte dann auch eine neue Ausgabe des RTL-Magazins – und zwar "Explosiv Stories".

In der Vergangenheit konnte Jana schon so einige Erfahrungen vor der Kamera sammeln: So stand sie nicht nur bereits für den Sportteil von "RTL Aktuell", sondern auch für das ntv-Format "Deluxe" im Studio. Zudem vertrat die Moderatorin Anfang des Jahres ihre Kollegin Nazan Eckes (45) bei "Extra".

Getty Images Jana Azizi im Mai 2017 in Taufkirchen

TVNOW / Stefan Gregorowius Jana Azizi, RTL-Moderatorin

Getty Images Jana Azizi, Mai 2017

