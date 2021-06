Lou hat schon jetzt die rosarote Brille auf! Die 21-Jährige kämpft bei Princess Charming derzeit um das Herz von Irina Schlauch und hat dabei ziemlich gute Chancen. In der vergangenen Episode ergatterte sie das erste Übernachtungsdate der Kuppelshow – inklusive einiger intensiver Küsse mit der Princess. Irina scheint bei Lou einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: In Folge sechs überkommen die langjährige Cheerleaderin ihre Gefühle.

Während der Ladies Night, also der Entscheidungsnacht bei "Princess Charming", nutzt Lou einen ruhigen Moment mit Irina für ein privates Gespräch. "Oh Gott, also auf jeden Fall bin ich jetzt verknallt, upsi", gesteht die Auszubildende der Princess nach einigen innigen Küssen. Im Interview bekräftigt sie: "Ich hab totales Herzklopfen."

"Ich finde viel an Lou toll. Sie gibt mir immer so ein gutes Gefühl", zeigt sich auch Irina begeistert von ihrer Kandidatin. Dass die beiden in einem separaten Zimmer knutschen, bleibt auch den restlichen Frauen nicht verborgen. "Als sie zurückkamen, war mir klar, dass die auf jeden Fall miteinander rumgemacht haben", vermutet Elsa.

